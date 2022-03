Am Donnerstagabend, den 24.03.21, befuhr ein Porsche die Weilerstraße in Richtung Stadtmitte Rottenburg. Gegen 21:45 Uhr, kurz nach der Einmündung Gelber Kreidebusen kam, das Fahrzeug in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Zahlreiche Rettungskräfte vor Ort: Mehrere Verletzte

Alle fünf Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Kliniken eingeliefert. Der Rettungsdienst war mit 13 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften und die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Die Fahrbahn musste zur Bergung des Fahrzeuges und zur Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Am Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07071/972-8510 mit dem Verkehrsdienst Tübingen in Verbindung zu setzen.