In der Nacht zum Pfingstmontag hat sich in der Arbachtalstraße ein Verkehrsunfall ereignet, in dessen Verlauf ein Beteiligter zunächst von der Unfallstelle flüchtete.

Vorfahrt missachtet

Ein Rollerfahrer fuhr gegen 23 Uhr den Verbindungsweg zwischen der Friedrichstraße und Arbachtalstraße bergab. An der Einmündung wollte er nach links in die Arbachtalstraße einbiegen, übersah dabei jedoch eine aus Richtung Biogasanlage kommende 33-jährige VW-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Rollerfahrer stellt sich

Der Rollerfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt, flüchtete jedoch direkt mit seinem Kleinkraftrad von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher verlief negativ. Lediglich der stark beschädigte Roller konnte in der Nähe aufgefunden werden.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Gegen 1.45 Uhr erschien ein 17-Jähriger in Begleitung seiner Mutter auf dem Polizeirevier in Reutlingen und gab an, dass er an einem Verkehrsunfall in Eningen beteiligt gewesen sei. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem besteht kein aktueller Versicherungsschutz für den Roller.

Hoher Sachschaden

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15 500 Euro, teilte die Polizei mit.