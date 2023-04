Auf der L 383 ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann in seinem VW-Bus die Landstraße in Richtung Gönningen. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 59-jährige Ehefrau und ein Hund. Im Bereich einer Linkskurve kam der VW in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken durchbrach das Fahrzeug ein Schutzgeländer und rutschte einen bewaldeten Abhang hinunter. Der VW prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und kam in einem Bachbett zum Liegen.

Der Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien, seine Beifahrerin musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Hund konnte unverletzt befreit werden.

Beifahrerin schwer verletzt

Beide Insassen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt durch den Unfall schwere und der Mann leichte Verletzungen. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen durch Feuerwehr und Abschleppdienst gestalteten sich aufgrund der Position des VWs schwierig.

Kran im Einsatz, 11 000 Euro Schaden

Das Fahrzeug lag circa 20 Meter im Wald und circa 10 Meter tiefer als die Fahrbahn. Zur Bergung wurde ein großer Kran eingesetzt. Die Straßenmeisterei war zur Sicherung der beschädigten Verkehrseinrichtungen vor Ort. Die L 383 wurde für die bis 18.45 Uhr andauernden Einsatzmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. An dem älteren VW-Bus entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Sachschaden an dem Schutzgeländer wurde mit 6000 Euro beziffert.