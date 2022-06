Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag, den 2.06.22, auf der Marktstraße in Pfullingen entstanden. Der 20 Jahre alte Lenker eines Linienbusses war gegen 12.50 Uhr auf der Marktstraße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs und wollte an der dortig...