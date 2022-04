Die Missachtung des Rotlichts ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, den 7.04.22, an der Kreuzung Tübinger-/Bantlinstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Citigo kurz nach 20 Uhr die Tübinger Straße in ...