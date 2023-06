Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein 76 Jahre alter Fußgänger nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag in eine Klinik gebracht werden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 20.20 Uhr mit einem dunklen BMW auf dem Parkplatz beim RMC-Vereinsheim im Gewann Weiher ausgeparkt und übersah hierbei offenbar den an seinem Fahrzeug stehenden Mann. Im Zuge der darauffolgenden Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden. Ohne sich um den bewusstlosen Verletzten zu kümmern, flüchtete der Autofahrer. Ersthelfer entdeckten den 76-Jährigen etwa 15 Minuten später und alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus brachte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer (07121) 942-3333 zu melden.