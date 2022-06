Zwei Kinder sollen am Sonntagnachmittag im Freibad Markwasen von einem 56 Jahre alten Mann unsittlich berührt worden sein, teilte die Polizei gestern mit. Die beiden Mädchen befanden sich gegen 17.20 Uhr in einem Schwimmbecken, als ihnen der Tatverdächtige in den Intimbereich gefasst haben soll.

