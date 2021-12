Eine Bäckerei in der Burgstraße in Reutlingen ist am Donnerstagabend überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat kurz vor 18 Uhr eine bislang unbekannte Täterin die Bäckerei und übergab der anwesenden Mitarbeiterin einen Zettel, auf welchem sie Geld forderte. Als die Bäckereimitarbeit...