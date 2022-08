Am Samstagmorgen, dem 27.08.22, gegen sechs Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in der Mittnachtstraße, bedrohte eine 50-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld.

Täter flüchtet in Richtung der Erich-Kästner-Schule

Danach flüchtetet der Räuber in Richtung der Erich-Kästner-Schule. Die anschließend eingeleitete Fahndung, an welcher neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ergebnislos.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

● circa 180 cm groß

● auffällig dünn

● dunkle Haare

Polizei bittet um Mithilfe