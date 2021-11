Die Reaktivierung der fünf Corona-Teststationen werde voraussichtlich in der kommenden Woche der Fall sein, teilte Oberbürgermeister Boris Palmer am Dienstag mit.

Kostenlose Coronatests in Tübingen

Dann gilt für den Einzelhandel des nichttäglichen Bedarfs die 3G-Regel, wobei im Gegensatz zu Gaststätten ein Antigentest ausreichend sein wird. Für Palmer ist klar, dass spätestens dann wieder kostenfreie Testangebote verfügbar sein müssen. „Noch immer sind 30 Prozent der Baden-Württemberger nicht geimpft. Kostenpflichtige Tests würden also für den Handel den Verlust von fast einem Drittel der Kundschaft bedeuten, denn wer zahlt schon 15 Euro Eintritt für den Weihnachtsbummel? Kostenfreie Tests helfen der Tübinger Inzidenz und dem Innenstadthandel“, sagte Palmer.

Die aktuellen Zahlen der Neuinfektionen und der Inzidenz für den Landkreis Tübingen.

Inzidenzwert: Kreis Tübingen: Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis beträgt aktuell 165,4 (Vortag: 148,8) .

Kreis Tübingen: Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis beträgt aktuell (Vortag: 148,8) Todesfälle: Die bisherige Gesamtzahl der Gestorbenen liegt bei 192 .

Die bisherige Gesamtzahl der Gestorbenen liegt bei . Insgesamt 12.128 (+49) laborbestätigte Fälle, das heißt seit Beginn der Pandemie nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Corona-Verordnung des Landes sieht drei Stufen vor:

Basisstufe : Hospitalisierunginzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patienten belegt.

: Hospitalisierunginzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-19-Patienten belegt. Warnstufe : Ab Hospitalisierunginzidenz von 8,0 oder ab 250 mit COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten (AIB).

: Ab Hospitalisierunginzidenz von 8,0 oder ab 250 mit COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten (AIB). Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 12,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patienten belegten Intensivbetten.

Dr. Lisa Federle: Dass Alarmstufe kommt, sei so gut wie sicher

„Kostenlose Tests sind auch für Geimpfte wichtig. Weihnachtsfeiern und große Familienfeste, oft mit nicht geimpften Kindern, sind bei den jetzigen Inzidenzen nicht sicher genug. Auch Geimpfte brauchen Tests in diesem Winter“, sagte Notärztin Lisa Federle.

Corona Alarmstufe – Was in der Gastronomie und beim Feiern noch erlaubt ist Weihnachtsfeiern und Silvesterpartys nur für Geimpfte? Kreis Reutlingen

Dass die Alarmstufe kommt, ist so gut wie sicher angesichts der stark steigenden Patientenzahlen in den Krankenhäusern. Die Stufe wird automatisch ausgerufen, wenn mindestens 390 Covid-19-Patienten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen auf Intensivstationen behandelt werden. Am Montag lag die Zahl der Fälle bei 347, das waren 24 mehr als am Tag zuvor. Das kostenlose Testen hat Federle mit ihrem Team von ehrenamtlichen Helfern in Tübingen im November 2020 begonnen.