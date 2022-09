Hinten und vorne mangelt es in den Kitas in Baden-Württemberg: an freien Plätzen und an Fachkräften. Trotzdem ließ Ministerpräsident Winfried Kretschmann diese Woche die Katze aus dem Sack. Denn: Die Kitagruppen im Land sollen künftig größer werden. In Stuttgart war die Rede davon, dass man ...