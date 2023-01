Am Sonntagabend kam es gegen 17 Uhr in Rottenburg-Dettingen zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 68-Jähriger starb.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 68-jährige Fahrer eines Busses eine Fehlfunktion an Türen festgestellt. Daraufhin versuchte er offenbar, diesen technischen Defekt außerhalb des Busses zu beseitigen. Da der Bus auf abschüssigem Gelände stand, kam er ins Rollen. Der Busfahrer versuchte, in sein Fahrzeug einzusteigen, wurde dabei jedoch zwischen seinem Bus und einem anderen, querenden eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt, der am Sonntagabend noch vor Ort war.

Narrenzünfte in den Bussen: Notfallseelsorger vor Ort

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Tübingen übernommen. Da beide Busse mit Teilnehmern von Narrenzünften besetzt waren, die von einer Faschingsveranstaltung zurückkehrten, wurden durch den Rettungsdienst mehrere Notfallseelsorger vor Ort eingesetzt. Vom Rettungsdienst waren insgesamt zwei Notärzte, ein Rettungswagen sowie ein Organisationsleiter und sechs Einsatzkräfte aus Rottenburg im Einsatz. Die Feuerwehren Rottenburg und Dettingen waren mit neun Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften zugegen.