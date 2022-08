Eine Toter und neun Verletzte, einige davon schwer, sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Bundesstraße 28 zwischen Römerstein-Zainingen und Feldstetten ereignet hat. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr nach bisherigen Erkenntnissen der Unfallverursacher gegen 17 Uhr mit seinem vollelektrischen BMW iX in Fahrtrichtung Feldstetten/Ulm und geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen Citroen, der in Richtung Zainingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der Citroen ebenfalls in den Gegenverkehr und krachte frontal in einen Seat Alhambra, dessen Motorraum sofort in Brand geriet. Der BMW geriet nochmal in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem in Richtung Zainingen fahrenden Mercedes Vito. Der Beifahrer im Vito verstarb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin im BMW wurde schwerstverletzt.

Die insgesamt weiteren acht Insassen in den verschiedenen beteiligten Fahrzeugen wurden alle schwer verletzt.

Tödlicher Unfall B28 Schwerer Unfall: Mehrere Menschen verletzt, eine Person stirbt Bilderstrecke öffnen

Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot von vier Rettungshubschraubern, zehn Rettungswagen, drei Notärzten, sowie einem leitenden Notarzt vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und etwa 80 Einsatzkräften zum Löschen des brennenden Fahrzeugs sowie zur Bergung im Einsatz. Die Strecke war am Montagabend (Stand: 21:25 Uhr) noch gesperrt. An allen Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Schaden wird auf 170.000 Euro geschätzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen eingeschaltet. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07071 / 972-8510 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.