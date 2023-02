Die 57 Jahre alte Frau, die verdächtigt wird, Mitte Januar den Brand in einem Pflegeheim für psychisch kranke Menschen in Reutlingen gelegt zu haben , will nicht aussagen. Die Tatverdächtige mache von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, hieß es am Mittwoch bei der Polizei Reutlingen. Bei dem Brand waren drei Bewohner der Einrichtung ums Leben gekommen.