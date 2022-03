Das Möbelhaus Braun in Reutlingen wurde als kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus 2022 ausgezeichnet. Michael Frink (rechts), Geschäftsführer der Frink Business GmbH, überreichte die Urkunde an André Frech (links), Filial-Geschäftsführer in Reutlingen. Zudem wurde Timo Engelhardt (Mitte) zum „Top-Verkäufer 2022“ der Branche bestimmt. © Foto: Thomas Kiehl