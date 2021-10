Im Durchschnitt steht das Auto eines Bürgers etwa 23 Stunden am Tag still. Nur in knapp 60 Minuten rollen die Räder über die Straßen – Kosten für den Unterhalt des Wagens fallen jedoch zu jeder Zeit an. Je nach Modell sind das 300 bis 400 Euro im Monat, wohlgemerkt ohne Tankfüllung. Fixkoste...