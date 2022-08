In Reutlingen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag und am frühen Dienstagmorgen zwei Raubüberfälle verübt worden. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass zuerst gegen 1:20 Uhr eine Tankstelle in der Wilhelmstraße überfallen wurde. Gegen 6 Uhr sei außerdem eine Spielhalle in der Konrad-Adena...