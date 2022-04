Die rote Flüssigkeit blubbert im Kupfertopf, in der Luft liegt ein wohliger Karamellgeruch. Karoly Csanki ist gelernter Bäcker und Konditor – und jemand, der sich mit Zuckerhasen auskennt. Mit Kochjacke, Kochmütze und Handschuhen bekleidet steht Csanki in seiner Küche in Reutlingen-Degerschlac...