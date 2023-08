Freunde der aus Lichtenstein-Unterhausen stammenden Tamara Kemmer haben auf Instagram einen Suchaufruf gestartet. „Bitte helft uns, unsere Freundin zu finden“, schreiben sie auf der Seite @find_tami_spain . Laut des Posts war Kemmer am 25. Juli in Grado, einer spanischen Gemeinde in der Region Asturien, zuletzt gesehen worden.

Was mit der 25-jährigen Frau passiert ist, ist laut Medienberichten völlig unklar. Sie sei auf dem Jakobsweg von Oviedo nach Santiago de Compostela unterwegs gewesen. In einem Park, so berichtet auch die BILD mit Verweis auf die spanische Zeitung „El Espanol“, hätten Zeugen sie weinend gesehen. Jedoch konnten ihr die Passanten nicht helfen, weil Tamara Kemmer kein Spanisch spricht. Die Polizei fand später lediglich ihren Rucksack im Park.

Laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen haben spanische Behörden Kontakt zur Reutlinger Polizei aufgenommen. Es ging darum, ob Kemmer, die in Portugal nahe Porto lebt, vor ihrem Verschwinden Kontakt zu ihrer Heimat aufgenommen hat. Allerdings haben sich keine Hinweise ergeben.

Die Freunde von Tamara Kemmer haben in ihrem Post eine Beschreibung angegeben. Demnach sei Kemmer 1,70 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. Kemmer hat gelockte braune Haare und braune Augen.