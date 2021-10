Zweimal in diesem Jahr ist Deutschland an einem Blackout vorbeigeschrammt, am 8. Januar und am 14. August. Experten warnen schon lange vor einem drohenden Zusammenbruch des Stromnetzes, zumal wenn bis Ende 2022 die restlichen Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. In Reutlingen trifft man jetzt erste Vorsorgemaßnahmen.