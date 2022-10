Die Erde bebte am Sonntag gegen 6.13 Uhr in Tübingen und auch in Reutlingen. Der Schweizerische Erdbebendienst der Technischen Hochschule in Zürich gibt das Beben mit einer Stärke von 3,9 in der Richterskala an. Der baden-württembergische Landeserdbebendienst bestimmte Hechingen als Epizentrum ...