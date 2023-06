Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Altenburg, Rommelsbach und Sickenhausen ihr Unwesen getrieben.

In Firma eingebrochen

Am Montagmorgen, kurz nach sechs Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Firma in der Altenburger Steigäckerstraße gemeldet. Im Laufe des Wochenendes hatte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Firmengebäude verschafft und daraus Bargeld entwendet.

Scheibe zerschlagen

Zwischen Pfingstmontag und Sonntag, 11.30 Uhr, beschädigte ein Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Rügenstraße in Rommelsbach und gelangte so ins Innere. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ.

Von Samstag, 19.30 Uhr, auf Sonntag, 14.50 Uhr, brach ein Einbrecher das Fenster zu einer Werkstatt in der Straße Lange Morgen in Sickenhausen auf. Mit einer Flasche Hochprozentigem entkam er anschließend ungesehen. Die polizeilichen Ermittlungen, in die auch Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei eingebunden sind, dauern in allen drei Fällen an. Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft.