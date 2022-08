Stadtklima in Reutlingen

Bäume sind wertvolle Verbündete, wenn es darum geht, die Stadt auf den Klimawandel vorzubereiten und Straßen und Plätze in der Sommerhitze zu kühlen. Die Wir-Fraktion im Stadtrat will mehr Bäume pflanzen lassen – und startet eine Crowdfunding-Aktion, um die Kosten für das gewollte Mehr an Stadtgrün zu tragen.