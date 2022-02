Schnell noch ein Rezept vom Arzt einlösen und sich nebenbei die Booster-Impfung gegen Corona abholen? So ähnlich könnte man das Konzept zusammenfassen, welches vorsieht, dass jetzt auch in Apotheken gegen Corona geimpft wird. Doch wer in Reutlingen und Umgebung wohnt, für den macht all das wenig...