Wegen des Verdachts des Diebstahls aus Pkw ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Reutlingen-Nord in mittlerweile mehr als 30 Fällen gegen drei polizeibekannte Männer im Alter von 27 und 28 Jahren.

Polizei sichert Beweismittel

Das Trio war, wie bereits berichtet, nach umfangreichen Ermittlungen bereits Mitte September von den Ermittlern als Tatverdächtige einer Serie entsprechender Straftaten identifiziert worden. Nachfolgende Durchsuchungsmaßnahmen hatten zum Auffinden von Beweismitteln geführt.

Nachdem sich Hinweise verdichtet hatten, dass die Beschuldigten offenbar unbeeindruckt von den gegen sie laufenden Ermittlungen weitere Diebstähle und Pkw-Aufbrüche verübt haben könnten, wurden von der Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehle gegen einen der 27-jährigen Beschuldigten und gegen den 28-Jährigen erwirkt.

Vorläufig festgenommen

Die beiden tunesischen Staatsangehörigen wurden am vergangenen Freitag vorläufig festgenommen. Wiederum wurde bei den Beschuldigten Diebesgut aufgefunden, das bereits konkreten Straftaten zugeordnet werden konnte. Die Männer wurden noch am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeiposten Reutlingen-Nord dauern an.