Mit schweren Verletzungen musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Pfullingen am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden.

Gönninger Straße: Autofahrer übersieht Radlerin

Ein 38-Jähriger war gegen 15 Uhr mit einem VW Polo auf dem Schlehenweg unterwegs. An der Einmündung in die Gönninger Straße möchte er nach rechts abbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte, dort auf dem Radweg fahrende 61 Jahre alte Pedelec-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3500 Euro geschätzt.