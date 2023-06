Lebensgefährlich verletzt wurde ein 19-jähriger Arbeiter bei einem Arbeitsunfall am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in der Burgstraße im Ortsteil Holzelfingen.

Dämmarbeiten

Der Mann befand sich gegen 10.30 Uhr zusammen mit einem weiteren Arbeiter bei Dämmarbeiten auf der dortigen Dachfläche. Von einer Windböe getroffen, wurde die Dämmung mitsamt dem 19-Jährigen vom Dach geweht.

Mehrere Meter in die Tiefe gestürzt

Der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle in eine Klinik gebracht. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung eines Sachverständigen des Landratsamtes Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen.