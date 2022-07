Gemüse ist gesund. Obst auch. Und trotzdem kann beides derzeit für Schweine tödlich sein. Obwohl ein Schild am Wildgehege auf der Eninger Weide eindringlich davor warnt, die Tiere damit zu füttern, erwischt Eckhard Hennenlotter, der die Wildschweine am Wochenende, an Feiertagen und in den Betrie...