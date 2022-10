Schmuck im Wert von wenigen hundert Euro entwendeten unbekannte Einbrecher am Freitagabend, 14. Oktober, aus einem Mehrfamilienhaus in der Arbachstraße in Pfullingen. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen der Polizei nach zwischen 16 Uhr und 20 Uhr über den Balkon in die Wohnung im Hochparter...