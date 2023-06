Zu einem Brandmelderalarm in einem Seniorenheim sind die Einsatzkräfte am Montagabend in die Hohmorgenstraße ausgerückt.

Zahlreiche Fahrzeuge

Gegen 20.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von der automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden, woraufhin zahlreiche Fahrzeuge und Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt ausrückten.

Rasche Entwarnung

Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Wie sich herausstellte, war es aus noch ungeklärter Ursache in einem Verteilerkasten im Heizraum zu einem Schmorbrand gekommen. Der Raum musste in der Folge von der Feuerwehr belüftet werden.

Eine Evakuierung der Hausbewohner war nicht erforderlich. Ein örtlicher Heizungsmonteur kam vor Ort und kümmerte sich um den Verteilerkasten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich bisherigen Erkenntnissen zufolge auf den Verteiler beschränken und wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.