Viele Reutlinger packten mit an, um die gespendeten Hilfsgüter so zu verpacken, dass sie effektiv in den Lastwagen eingeladen werden können - gut sortiert, damit vor Ort alles schnell weitergegeben werden kann. Neben Lebensmittel-Dosen werden unter anderem Schlafsäcke geliefert. © Foto: Alexander Thomys