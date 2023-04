US-Kampfdrohnen in der Ukraine mutmaßlich mit Reutlinger Bauteilen ausgestattet

Reutlinger Propeller an Killerdrohnen

Die Firma „aero-naut“ stellt Modellbauteile her. Doch ein Produkt findet sich mutmaßlich an Drohnen in der Ukraine. Die Propeller wurden früher schon missbräuchlich im Krieg genutzt.