Was haben Architekten, Anwälte und Steuerberater gemeinsam? Was wie der Anfang eines Witzes klingt, war am Donnerstagabend Thema im Gemeinderat. Denn: Anwalt Ingo Reetzke, seit vergangenem Freitag fraktionslos und davor AfD-Stadtrat und Vorsitzender des AfD-Kreisverbands, vertritt vor dem Verwaltun...