Wer als Hausbesitzer wissen will, ob sein Dach zur Photovoltaiknutzung geeignet ist, kann dies in Reutlingen jederzeit herausfinden, ob er will, oder nicht: per Überflug wurden die dafür notwendigen Daten erhoben, welche die Fair-Energie nun in ihrem Solarkataster allen zur Verfügung stellt – a...