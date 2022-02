Die Angeklagte (rechts) nimmt an einem Prozess im Schwurgerichtssaal im Landgericht Tübingen teil und hält einen Ordner vor ihr Gesicht. Neben ihr sitzt ihre Anwältin Sabine Höfner. Die Angeklagte soll nach einer geheim gehaltenen Schwangerschaft allein ihr Kind zur Welt gebracht haben. Sie habe dabei die Nabelschnur durchgeschnitten, das Kind in den Arm genommen und fest an sich gedrückt. Das Kind habe dabei aufgehört zu atmen. Anschließend soll die Frau das tote Kind in eine Tiefkühltruhe gelegt haben. © Foto: dpa/Marijan Murat