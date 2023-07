Elf Jahre und fünf Monate Haft hatte Staatsanwalt Schumann im Prozess gegen einen 37-jährigen, in Reutlingen wohnenden Afghanen gefordert. Denn: Die Staatsanwaltschaft erkenne die Schuld des Angeklagten – er habe einen Mitbewohner in einer größeren Wohngemeinschaft in Reutlingen mit mindestens...