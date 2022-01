Kirchentellinsfurt: Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld und Schmuck haben bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Sonnenhalde erbeutet. Am Freitag im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr gelangte die Täterschaft über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in d...