Reutlingen: Wohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Zu zwei Wohnungseinbrüchen ist es am Freitagabend in einem Doppelhaus in der Burgstraße in Reutlingen gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18.30 und 21.00 Uhr über eine Balkontüre sowie ein Fenster im Obergeschoss Zutritt ...