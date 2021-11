Mehrere Bücher und ein Stuhl sind am späten Freitagabend am Dresdner Platz in Brand gesetzt worden. Von Zeugen wurde gegen 22.15 Uhr mitgeteilt, dass an der betreffenden Örtlichkeit mehrere Stühle und Tische brennen und sich die verdächtigen Jugendlichen in der Nähe aufhalten würden. Beim Erk...