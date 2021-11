Den derzeitigen Ermittlungen zufolge startete der 22 Jahre alte Mann und die 26 Jahre alte Frau ihre Diebestour am Montagmorgen in Pliezhausen-Dörnach im Landkreis Reutlingen. Hier versuchten sie gegen 9.45 Uhr, in zwei Wohnhäuser einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. In der Folge brachen d...