Laut einem Sprecher der Polizei kam es am Donnerstagabend zu einem Überfall auf eine Bäckerei-Filiale in der Reutlinger Innenstadt. Die Polizei suchte in der Folge unter anderem mit einem Hubschrauber nach der flüchtigen Tatverdächtigen. „Die Ermittlungen laufen noch an, noch wurde niemand fes...