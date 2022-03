Am Donnerstagnachmittag, den 25.03.22, kam es in Folge von Fahrkartenunregelmäßigkeiten zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung am Tübinger Hauptbahnhof. Gegen 15:30 Uhr wurde eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige durch Kontrolleure nach ihrem Fahrschein befragt. Da sie kei...