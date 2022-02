Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag im Bereich der neuen Fahrradreparaturstation in der Nähe der Minna-Specht-Gemeinschaftsschule in der Carl-Diem-Straße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Reutlingen.

Ein Elfjähriger hatte sich dort gegen 14 Uhr aufgehalten, als er s...