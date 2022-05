Ein Sechsjähriger ist am Freitagmorgen, den 6.05.22, bei einem Verkehrsunfall in der Heerstraße nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 8.10 Uhr war der Junge offenbar kurz nach einem vorbeifahrenden Fahrzeug an einer Rot zeigenden Fußgängerampel auf die Straße gerannt.

