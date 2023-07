Der Unbekannte, dessen Leichnam am Mittwoch, 19. Juli 2023, in einer Schutzhütte auf einem Grillplatz in Reutlingen-Ohmenhausen zwischen der L 383 und der Unteren Steigstraße aufgefunden wurde, konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Das erklären die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Montag, 31. Juli 2023, in einer Pressemitteilung.

Mehrere Hinweise führten die Kriminalpolizei auf die Spur eines 65 Jahre alten Mannes aus Reutlingen, bei dem es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Toten handelt.

Wie berichtet, ergaben sich im Verlauf der kriminalpolizeilichen Ermittlungen keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung.