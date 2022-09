Unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes auf dem Sportgelände in der Carl-Diem-Straße ermittelt die Kriminalpolizei seit Sonntagnachmittag gegen einen 17-Jährigen. Den ersten Ermittlungen zufolge sprach der junge Erwachsene gegen 15.15 Uhr einen 24-Jährigen und dessen 18 Jahre alte Begleiterin an. Anschließend soll er von ihnen Wertgegenstände gefordert und sie mit einer Art Handsäge bedroht haben. Die beiden Beraubten flüchteten daraufhin in Richtung eines Fußballfeldes.