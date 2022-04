Der erste Alarm ging gegen 7.30 Uhr am Freitagmorgen des 8. April beim Polizeipräsidium Reutlingen ein. Die Tankstelle in der Storlachstraße wurde überfallen. Nur zwei Stunden später der nächste Alarm, eine Tankstelle im Industriegebiet Laisen in Reutlingen meldete den nächsten Überfall. Die ...