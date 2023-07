Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen ermitteln das Polizeirevier Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen einen 25-Jährigen, der am Montagabend, 17. Juli 2023, unmittelbar nach dem Einbruch in eine Schulmensa in der Kanzleistraße in Reutl...