Nach dem Fund eines bislang unbekannten Toten ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen zur Identität des Mannes und bitten um Hinweise.

Passanten haben den Leichnam am Mittwoch, 19. Juli 2023, gegen 13.45 Uhr in einer Schutzhütte an einem Grillplatz zwischen der L383 und der Unteren Steigstraße in Reutlingen-Ohmenhausen entdeckt und alarmierten die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge dürfte sich der Mann in der als „Hannickelhaus“ bekannten Örtlichkeit mittels einer Schusswaffe, die beim Leichnam gefunden und sichergestellt werden konnte, selbst das Leben genommen haben. Für eine Beteiligung Dritter gibt es laut Meldung des Polizeipräsidiums bislang keinerlei Anhaltspunkte.

So wird der Mann beschrieben

Umfangreiche Ermittlungen haben bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt, weshalb die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er war 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte eine kräftige Statur (102 Kilogramm), war etwa 60 Jahre alt, war Brillenträger und hatte graue, kurze, lichte Haare. Zum Zeitpunkt, als der Mann gefunden wurde, trug er schwarze Bowlingschuhe, Marke Bowl Star, in Größe 49, eine blaue Jeanshose, eine beige Jacke und darunter ein blaues Poloshirt mit weißen Längsstreifen. Der Leichnam hat zwei auffällige Tattoos, eines auf dem Handrücken und eines in Form eines „H“ auf dem Unterarm.

Zudem hatte er eine Sporttasche bei sich, bei der am braun abgesetzten Riemenbereich der Aufdruck „SUR:5:AI“ zu finden war.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer (07121) 942 33 33 entgegen.

Hier gibt es Hilfe in Krisensituationen