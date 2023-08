Durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter ist am Dienstag erneut ein Betrug vereitelt worden. Erst am Montag hatte eine Bankangestellte in Hülben Verdacht geschöpft und eine Kundin vor einem Betrug bewahrt.

Betrüger gibt sich als Staatsanwalt aus

Am Dienstagnachmittag wollte eine über 80 Jahre alte Frau laut Meldung des Polizeipräsidiums in einem Geldinstitut in Reutlingen mehrere zehntausend Euro abheben. Sie hatte einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts erhalten, der ihr vorgaukelte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Um eine Untersuchungshaft zu umgehen, wurde sie aufgefordert, das Geld abzuheben. Der Bankmitarbeiter schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Kurz darauf flog der Schwindel auf und die 80-jährige Seniorin konnte vor einem Schaden bewahrt werden.